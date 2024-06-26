إصابة ميسي في كوبا أمريكا تثير قلق الجماهير.. واللاعب يعلّق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة، خلال مباراة بين منتخب بلاده ومنتخب تشيلي على أرض ملعب "ميتلايف"، فجر الأربعاء، وضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2024.

ففي الشوط الأول، تدخل لاعب منتخب تشيلي بقوة على قدم ميسي، ليسقط الأخير أرضاً، قبل أن يتلقى العلاج ويعود للمستطيل الأخضر ويكمل المباراة، التي انتهت بفوز منتخب "التانغو" بهدف وحيد.

عقب المباراة، قال ليونيل ميسي للصحفيين عن إصابته التي أثارت قلق الجماهير الأرجنتينية: "آمل ألا يكون الأمر خطيراً"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "الإصابة تزعجني بعض الشيء، لكنني تمكنت من إكمال المباراة، كان من الصعب بالنسبة لي أن أتحرك بحرية، غدا سنرى ما أشعر به (بعد الخضوع للفحوصات الطبية)".

وكان منتخب الأرجنتين قد بلغ الدور الثاني من البطولة المقامة على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، بعد وصوله للنقطة السادسة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى.

قال ميسي: "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة للغاية، كل المباريات تتطلب مجهوداً بدنياً، تشيلي منتخب صعب، كان لديهم الكثير من الفرص، لكننا حققنا هدفنا بالفوز، وتأهلنا إلى الدور ربع النهائي".