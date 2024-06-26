دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت منصة إكس، تويتر سابقًا، جدلا واسعًا بعد مباراة صربيا والدنمارك في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا 2024، حول "التمثيل" المفترض من جانب لاعب نادي الهلال السعودي، أليكساندر ميتروفيتش.

وتداول عدد من مستخدمي المنصة لقطة من المباراة لميتروفيتش حيث بدا أنه تعرض للشد من القميص ثم سقط أرضًا خلال لعب كرة عرضية باتجاهه داخل منطقة جزاء الخصم، إذ لم تُحتسب هذه اللقطة ركلة جزاء.

وأُثير جدل واسع حول هذه اللقطة وغيرها من اللقطات في المباراة إذ رأى البعض أن ميتروفيتش قام بـ"التمثيل" للحصول على ركلة جزاء، مدعين أن نادي الهلال "يستفيد من التحكيم" في دوري روشن للمحترفين، في حين رأى آخرون أن "ميترو" استحق ركلة جزاء.

وودعت صربيا البطولة من الدور الأول بعد أن احتلت المركز الرابع والأخير في المجموعة الثالثة خلف كل من إنجلترا والدنمارك وسلوفينيا.

ولم ينجح مهاجم الهلال السعودي في تسجيل أي هدف في ثلاث مباريات، كما أنه لم يُقدم الأداء المنتظر منه في البطولة عمومًا.