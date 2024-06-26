مدرب الأردن الجديد.. نظرة على مسيرة المغربي جمال السلامي

(CNN) -- أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم التعاقد مع المدرب المغربي، جمال السلامي، خلفًا لمواطنه الحسين عموتة، ليتولى القيادة الفنية للمنتخب الأردني الأول، الأربعاء.

وقدم الاتحاد الأردني المدرب الجديد للمنتخب الأول في مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء، وقال فيه السلامي: " سعيد بثقة الاتحاد الأردني لكرة القدم، وقيادة المشروع الكروي للسنوات الثلاث المقبلة، أتطلع بشغف وحماس لتحقيق المزيد من الإنجازات رفقة النشامى"، وفقًا للحساب الرسمي للاتحاد الأردني على منصة إكس، تويتر سابقًا.

نلقي نظرة فيما يلي على مسيرة المدرب المغربي:

برز السلامي، الذي وُلد في مدينة الدار البيضاء في 6 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1970، في بداية مشواره التدريبي مع نادي الدفاع الحسني الجديدي عام 2008، قبل أن يُصبح مساعد مدرب المنتخب المغربي الأول عام 2009.

شغل السلامي بعد ذلك منصب مدرب حسنية أغادير عام 2010 ثم تولى تدريب الفتح الرباطي بعد ذلك بعام وحقق معه المركز الثاني في الدوري بموسم 2011/2012.

بقي السلامي في صفوف الفتح حتى عام 2014، قبل أن يصبح مدرب الدفاع الحسني الجديدي بين يونيو/حزيران من عام 2015 وفبراير/شباط من عام 2016.

تولى المدرب المغربي تدريب منتخب المغرب تحت 17 عامًا، ثم منتخب المغرب تحت 20 عامًا في عامي 2018 و2019، قبل أن يتولى تدريب الرجاء البيضاوي ويُحقق معه لقب الدوري في موسم 2019/2020، ثم حقق وصافة الدوري في الموسم الذي يليه.

غادر السلامي قلعة الرجاء المغربي في إبريل/نيسان من عام 2021 ليتولى تدريب الفتح الرباطي مجددًا في نوفمبر/تشرين ثاني من العام نفسه ويبقى مع الفريق حتى 21 يونيو/حزيران من عام 2024.

وفي موسمه الأخير مع الفتح الرباطي، احتل السلامي المركز السابع في الدوري المغربي مع فريقه.

ووفقا لموقع "Transfermarkt" فإن السلامي يحمل رخصة " UEFA Pro" ويعتمد على خطة 3-4-2-1، وبلغ معدل بقائه مع الأندية والمنتخبات التي دربها 1.21 سنة.