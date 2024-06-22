منتخب الأردن يودّع الحسين عموتة بهذه الكلمات.. ويكشف عن بديله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، السبت، عبر موقعه الرسمي، إنهاء عقد المدير الفني للمنتخب الوطني، الحسين عموتة، بالتراضي بين الطرفين.

وأصدر اتحاد اللعبة الشعبية الأولى في الأردن بياناً، حمل الإعلان عن رحيل الحسين عموتة وجهازه المعاون، بناءً على طلب المدرب المغربي البالغ من العمر 54 عاماً بسبب ظروف خاصة.

وقال الاتحاد الأردني في بيانه: "يعرب الاتحاد عن اعتزازه وتقديره العميق للفترة التي قاد فيها المدرب الحسين عموتة المنتخب الوطني الأول، وما قدمه هو وجهازه المساعد من جهود وخدمات جليلة لكرة القدم الأردنية".

وأضاف: "يؤكد الاتحاد على أن الإنجازات التي تحققت تحت قيادة عموتة لمنتخب النشامى ستبقى دائماً محط تقدير وعرفان للمدرب، من أسرة كرة القدم الأردنية والجماهير الأردنية".

وكان الحسين عموتة قد تولى تدريب منتخب "النشامى" في يونيو/ حزيران 2023، وقاده للوصول لنهائي بطولة كأس آسيا الماضية، للمرة الأولى على مر تاريخ الفريق.

وكشف الاتحاد الأردني عن بديل الحسين عموتة، إذ تمّ تكليف مواطنه جمال سلامي بالمهام الفنية لمنتخب "النشامى"، على أن يضم جهازه المعاون كلا من مساعدي المدرب عمر نجحي ومصطفى الخلفي، ومدرب الحرّاس أحمد مهمدينا، ومدربي اللياقة جواد صبري وكريم ملوش، ومحللي الأداء كريم الإدريسي ومروان لطفي.