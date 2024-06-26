لحظة من اليورو.. حسرة وبكاء لاعبي منتخب أوكرانيا بعد توديع البطولة

رياضة
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لحظة من اليورو.. حسرة وبكاء لاعبي منتخب أوكرانيا بعد توديع البطولة
Credit: Clive Mason/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خرج منتخب أوكرانيا من بطولة كأس الأمم الأوروبية (اليورو) بنسختها السابعة عشر، المقامة على الأراضي الألمانية.

كان منتخب أوكرانيا قد تعادل سلبياً مع منتخب بلجيكا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، على أرض ملعب "إم إتش بي أرينا"، الأربعاء، ليتذيل سلم ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

وبَاتَ منتخب أوكرانيا أول فريق يخفق بالتأهل للدور الثاني في بطولة اليورو على مر تاريخها، بعد أن يحقق 4 نقاط.

عقب الخروج، شعر اللاعبون بالإحباط إذ انتابتهم الحسرة، في حين ظهر بعضهم وهو يذرف الدموع.

وتوجّه اللاعبون نحو المدرجات لإلقاء التحية على المشجعين، قبل أن يبادلهم أنصارهم التحية.

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