(CNN) – يخوض المنتخب الجورجي مباراة تاريخية، الأربعاء، أمام نظيره البرتغالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا 2024، حيث سيواجه لاعبوه النجم كريستيانو رونالدو الذي حضر عام 2013 حفل افتتاح أكاديمية في جورجيا، تخرج فيها 13 على الأقل من لاعبي المنتخب الجورجي حاليًا.

وفقًا للموقع الرسمي لأكاديمية "دينامو تبليسي"، فقد شارك رونالدو برفقة النجم الأوكراني المعتزل أندريه شيفشينكو والمدافع الجورجي السابق لنادي ميلان الإيطالي كاخا كالادزة، بحفل افتتاح الأكاديمية بدعوة من رئيس النادي في ذلك الوقت، رومان بيبيا.

ونقل الموقع الرسمي تصريحات لرونالدو في 7 يويو/تموز من عام 2013، قال فيها: "أولاً أريد أن أحييكم جميعًا وأشكر رئيس النادي (رومان بيبيا) لدعوتي إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن أكون في النادي الذي لديه مثل هذه التقاليد العظيمة مثل دينامو تبليسي. اليوم هو يوم مهم جدًا لدينامو تبليسي. أقيم حفل الافتتاح الرسمي لأكاديمية دينامو لكرة القدم التي تعد واحدة من أفضل الأكاديميات في المنطقة، وقد سميت بشكل مناسب على اسم اللاعب الأسطوري فيتالي دارسيليا. شكرًا جزيلاً لكم".

ويُظهر مقطع فيديو نشرته إحدى وسائل الإعلام الجورجية في ذلك الوقت، اللاعب البرتغالي وهو يوقع على قمصان لاعبي الأكاديمية ويلتقط صورًا تذكارية معهم.

وحسب موقع Transfermarkt، فإن 13 لاعبًا على الأقل من منتخب جورجيا المشارك في اليورو حاليا تخرج من أكاديمية دينامو تبليسي منهم الحارس جيورجي مامارداشفيلي الذي انضم للأكاديمية عام 2018 ونجم نادي نابولي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي لعب لفريق الأكاديمية عام 2017.

وتحتاج جورجيا لفوز على البرتغال لتضمن التأهل إلى دور الـ16 كصاحبة مركز ثان أو حتى كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث وذلك بعد أن جمعت نقطة واحدة من تعادلها أمام التشيك في المباراة الأخيرة.

بالمقابل، فقد ضمنت البرتغال التأهل للدور الثاني بصدارة المجموعة بعد أن حصدت 6 نقاط كاملة من مباراتين.