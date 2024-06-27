(CNN) – أسفرت قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026 في القارة الآسيوية عن ثلاث مجموعات نارية في الطريق نحو المونديال الذي ستستضيفه كل من أمريكا وكندا والمكسيك.

وجاء في المجموعة الأولى كل من منتخبات إيران وقطر وأوزبكستان والإمارات وقرغيزستان وكوريا الشمالية.

ومن المرجح نظريا أن تتنافس إيران والإمارات وقطر على البطاقتين المؤهلتين بشكل مباشر للمونديال في هذه المجموعة.

أما المجموعة الثانية فضمت كوريا الجنوبية والعراق والأردن والمنتخبين العُماني والفلسطيني إلى جانب المنتخب الكويتي.

وستشهد هذه المجموعة صراعا عربيا محتدما بين المنتخبات الأكثر ترشيحا وفقا لمستوياتها مؤخرا مثل العراق والأردن، والمنتخبات الأقل ترشيحا نظريا: المنتخب العُماني ونظيريه الفلسطيني والكويتي.

وفي المجموعة الثالثة جاءت منتخبات اليابان وأستراليا والسعودية والبحرين والصين وإندونيسيا.

ويبدو الصراع ثلاثيا في هذه المجموعة بين اليابان وأستراليا والسعودية في حين تطمح كل من البحرين والصين وإندونيسيا لصنع مفاجأة مدوية.

ووفقا للنظام الجديد للتصفيات ونظرا لزيادة حصة آسيا إلى 8 مقاعد مباشرة ونصف المقعد (مقعد عبر الملحق العالمي)، سيتأهل المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في المجموعات الثلاث بشكل مباشر إلى كأس العالم.

أما المنتخبات التي احتلت المركز الثالث والرابع، فستلعب ملحقا آسيويا مكونا من 6 منتخبات تُقسم على مجموعتين يتأهل منها متصدرا المجموعتين إلى المونديال، في حين سيلعب صاحبا المركز الثاني مباراتي ذهاب وإياب وجها لوجه لتحديد المتأهل إلى المحلق العالمي.