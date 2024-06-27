(CNN) – لم يكن رونالدو خصما عاديا بالنسبة لنجم نادي نابولي ومنتخب جورجيا، خفيتشا كفاراستخيليا، لدرجة أنه وفي ذروة احتفاله بالفوز على البرتغال بهدفين نظيفين وتأهل منتخب بلاده للمرة الأولى في تاريخه إلى دور الـ16 من كأس أمم أوروبا، ترك الجميع وذهب نحو كريستيانو لتوجيه التحية له.

ونشرت الصفحة الرسمية لكأس أمم أوروبا 2024 مقطع فيديو أظهر كفارا وهو يجري نحو الملعب مع زملائه لحظة إطلاق الحكم صافرة نهاية المواجهة بفوز جورجيا على البرتغال.

ولكن فجأة، وأثناء جريه، توقف "كفافارادونا"، كما يحلو لجمهور نابولي تسميته، وذهب نحو رونالدو الذي كان يقف على جانب الملعب ليعانقه ويوجه التحية له في لقطة أثارت ردود فعل واسعة.

وبعد المباراة نشر كفارا صورة عبر خاصية "ستوري" على صفحته في منصة إنستغرام أظهرت قميص رونالدو إلى جانب جائزة "رجل المباراة" التي تحصل عليها، وعلق على الصورة بكلمة "أحلام".

وكان خفيتشا قد قاد منتخب بلاده لفوز تاريخي على البرتغال بهدفين نظيفين لتعبر جورجيا إلى دور الـ16 من اليورو في أول مشاركة لها عبر التاريخ في البطولة، وذلك بعد أن تأهلت كأحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وسيواجه المنتخب الجورجي، نظيره الإسباني الذي يُعتبر أول المرشحين لتحقيق اللقب نظرا للأداء المميز الذي قدمه في دور المجموعات.