إليكم جدول مباريات دور الـ16 في يورو 2024.. ما هي المنتخبات المتأهلة؟

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إليكم جدول مباريات دور الـ16 في يورو 2024.. ما هي المنتخبات المتأهلة؟
Credit: GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتهت مرحلة دور المجموعات من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) بنسختها السابعة عشر، المقامة على الأراضي الألمانية، وبلغ 16 منتخبا الدور الثاني، فيما ودعت 8 منتخبات البطولة.

نستعرض فيما يلي المنتخبات الّتي وصلت لدور الـ 16، بناء على المراكز التي وقعوا فيها ضمن مجموعاتهم.

المركز الأول: ألمانيا، إسبانيا، إنجلترا، النمسا، البرتغال، رومانيا.

المركز الثاني: سويسرا، إيطاليا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، تركيا.

أفضل ثوالث: سلوفينيا، هولندا، سلوفاكيا، جورجيا.

مباريات ثمن النهائي، المقرر إقامتها بين 29 يونيو/ حزيران و2 يوليو/ تموز.

ألمانيا ضد الدنمارك.
إسبانيا ضد جورجيا.
إيطاليا ضد سويسرا.
إنجلترا ضد سلوفاكيا.
فرنسا ضد بلجيكا.
النمسا ضد تركيا.
رومانيا ضد هولندا.
البرتغال ضد سلوفينيا.

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