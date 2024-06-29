دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطات مصورة لإمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، ومشجعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد نهاية مباراة بين فريق "المارد الأحمر" ونظيره فاركو، الجمعة.

أظهرت اللقطات توجّه إمام عاشور نحو مشجعة، ترتدي قميص النادي الأهلي وتجلس على الكرسي، قبل أن يتحدّث إليها ويقبّل يدها ويلتقط صوراً تذكارية معها.

وكان إمام عاشور قد شارك في المباراة منذ انطلاقتها، والّتي انتهت بفوز فريق "المارد الأحمر" على ضيفه فاركو بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

وتعد هذه المباراة رقم 34 للاعب البالغ من العمر 26 عاماً في مختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023، ويمتلك برصيده 5 أهداف و8 تمريرات حاسمة.