دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر منتخب إيطاليا من أمام منتخب سويسرا بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأولمبي في برلين، السبت، ضمن منافسات دور الـ 16 في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو 2024).

وسجّل ريمو فريلير وروبن فارغاس هدفي منتخب سويسرا ، عند الدقيقتين 37 و46 من زمن المباراة.

وبلغ منتخب سويسرا الدور ربع النهائي، في حين ودع حامل اللقب، منتخب إيطاليا، البطولة المقامة في ألمانيا.

وتداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطات مصورة لردود فعل حارس مرمى منتخب إيطاليا السابق وأحد أعضاء كوادر الفريق، جانلويجي بوفون، خلال المباراة.

وشعر بوفون بالإحباط بعد تلقي فريقه للهدف الأول، وظهر وهو يهز برأسه، في حين بدا محبطًا بعد تأخر فريقه بهدفين، خاصة مع عجز منتخب إيطاليا عن الاقتراب من مرمى المنافس وإحراز التعديل.

وظهرت علامة الحسرة على جانلويجي بوفون بعد المباراة، التي أسفرت عن نهاية مشوار منتخب إيطاليا في البطولة.