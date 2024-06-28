دور الـ16 في كأس أمم أوروبا.. أبرز الغيابات في المباريات الثمان

(CNN) – تنطلق مباريات دور الـ16 من كأس أمم أوروبا الجمعة، بمواجهتي إيطاليا وسويسرا وألمانيا والدنمارك، نستعرض فيما يلي أبرز الغيابات المتوقعة عن المباريات الثمان القادمة في اليورو.

إيطاليا وسويسرا

من المتوقع أن يغيب نجم الدفاع الإيطالي في هذه البطولة ريكاردو كالافيوري عن "الأزوري" في هذه المباراة بسبب تراكم البطاقات الصفراء في مباراتي ألبانيا وكرواتيا، وهو ما يُمثل ضربة موجعة لإيطاليا، في حين لن تشهد تشكيلة منتخب سويسرا أي غيابات.

ومن المرجح أن يلعب مدافع نادي روما جيانلوكا مانشيني بدلا من كالافيوري الذي كان أحد أفضل المدافعين في دور المجموعات من البطولة.

ألمانيا والدنمارك

سيفتقد المنتخب الألماني الذي يستضيف البطولة لخدمات قلب دفاعه جوناثان تاه، بسبب تراكم البطاقات ومن المرجح أن يبدأ مدافع بروسيا دورتموند، نيكو شلوتربك بدلا من تاه إلى جانب أنتونيو روديغير التي كانت مشاركته موضع شك لكنه شارك في تدريبات "المانشافت" الجمعة.

أما الدنمارك فستفتقد للاعب وسطها مورتن ديو هيولماند، الذي سيغيب عن المباراة أيضا بسبب تراكم البطاقات، ومن المتوقع أن تبدأ الدنمارك بلاعب توتنهام بيير إميل هويبرغ ولاعب أندرلخت المخضرم توماس ديلاني.

إنجلترا وسلوفاكيا

ستواجه إنجلترا سلوفاكيا الأحد في ثاني أيام دور الـ16 وسيخوض المنتخبان المباراة بدون أي غيابات مؤكدة وذلك بعد عودة فيل فودين إلى تدريبات المنتخب الإنجليزي بعد سفره إلى بريطانيا حيث رُزق بمولود ثالث.

إسبانيا وجورجيا

سيخوض المنتخب الإسباني مباراة دور الـ16 ضد مفاجأة هذه البطولة الأكبر، منتخب جورجيا، ولن يعاني "لا روخا" من أي إصابات أو غيابات في المباراة المقبلة وكذلك الحال بالنسبة للمنتخب الجورجي.

فرنسا وبلجيكا

سيواجه المنتخب الفرنسي نظيره البلجيكي في دور الـ16 أيضا دون أي غيابات في صفوف المنتخبين.

هولندا ورومانيا

وفي اليوم الأخير من دور الـ16 ستلعب هولندا ضد رومانيا في مباراة لن تشهد أي غيابات في صفوف المنتخبين.

النمسا وتركيا

لن تشهد المباراة الأخيرة في دور الـ16 من البطولة أي غيابات كذلك إذ سيدخل منتخبا النمسا وتركيا كاملا العدد.