دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تأهل منتخب سويسرا للدور ربع النهائي في كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024، المقامة في ألمانيا، بعد تفوقه على منتخب إيطاليا ضمن منافسات دور الـ 16 للبطولة.

وتغلّب منتخب سويسرا على منتخب إيطاليا بهدفين دون مقابل، أحرزهما ريمو فريلير وروبن فارغاس، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأولمبي في برلين، السبت.

عقب المباراة، أظهرت لقطات مصورة توجّه لاعبو منتخب سويسرا والكادران الفني والإداري نحو جماهيرهم، المتواجدة في المدرجات، وقد تبادلوا التحية ورددوا الهُتافات معًا.

كما رقص اللاعبون مع المشجعون، احتفالاً بإقصاء حامل لقب البطولة، منتخب إيطاليا، لتخطف هذه اللقطات أنظار المتابعين.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يتم فيها إقصاء البطل من ثمن النهائي، إذ سبق وأن خرج منتخبا إسبانيا وإيطاليا، بطلا نسختي 2012 و2016، من هذا الدور في نسختي 2016 و2020.