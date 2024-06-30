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نشر الأحد ، 30 يونيو / حزيران 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفل المدافع أنطونيو روديغر بشكل "جنوني"، بعد إنقاذه لمرمى فريقه من هجمة خطرة، على هامش مواجهة منتخب ألمانيا لمنتخب الدنمارك، على أرض ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، السبت، وضمن منافسات دور الـ 16 من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

ففي الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة 90+، أبعد روديغر الكرة قبل أن تصل للاعب المنافس داخل منطقة الجزاء، لينجح في منعه من تسجيل الهدف.

على أثر ذلك، انتاب أنطونيو روديغر فرحة عارمة، إذ احتفل وكأنه سجّل هدفاً.

وساعد المدافع البالغ من العمر 31 عاماً في نظافة شباك فريقه في المباراة التي انتهت بفوز منتخب ألمانيا بهدفين دون رد، ليضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وقد نال روديغر، الذي يلعب لنادي ريال مدريد الإسباني، جائزة أفضل لاعب في المباراة.