لحظة من اليورو.. مشاجرة بين لاعب إنجلترا ومدرب سلوفاكيا بعد المباراة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشاجر ديكلان رايس، لاعب منتخب إنجلترا، مع المدير الفني لمنتخب سلوفاكيا، فرانشيسكو كالزونا، عقب نهاية مباراة الفريقين، التي أقيمت على أرض ملعب "فيلتينس أرينا"، الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

وكان منتخب "الأسود الثلاثة" قد تغلّب على منتخب سلوفاكيا بهدفين لواحد، في مباراة ذهبت لشوطين إضافيين عقب التعادل 1/1 في الوقت الأصلي.

بعد المباراة، توجّه فرانشيسكو كالزونا نحو طاقم الحكام ليتحدث معهم، ثمّ أظهرت عدسة الكاميرا دفع المدرب لديكلان رايس، مما أثار غضب الأخير.

على أثر ذلك، تدخل أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب سلوفاكيا ودفع ديكلان رايس مرة أخرى، قبل أن يتبادلان بعض الكلمات، وسط محاولة من اللاعبين الإنجليزيين بإنهاء الخلاف.

وتأهل منتخب إنجلترا للدور ربع النهائي في بطولة اليورو المقامة في ألمانيا، على أن يواجه منتخب سويسرا.