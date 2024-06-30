دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل جود بيلينغهام، لاعب منتخب إنجلترا، هدفًا حاسمًا في مرمى منتخب سلوفاكيا، خلال مباراة الفريقين التي تقام على أرض ملعب "فيلتينس أرينا"، الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

في الوقت المحتسب بدل الضائع 90+، كانت النتيجة تشير لتقدم منتخب سلوفاكيا بهدف، قبل أن ينجح بيلينغهام في إحراز هدف التعادل.

وجاء هدف جود بيلينغهام من ضربة مقصية، إذ تلقى الكرة ثم سددها نحو الخلف وهي في الهواء، ليسجل أحد أجمل أهداف البطولة المقامة في ألمانيا.

وأشاد مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) بهدف اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، الذي قاد من خلاله المباراة إلى شوطين إضافيين، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.