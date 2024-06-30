"كلمات عاطفية" من كروس في اليوم الأخير من عقده مع ريال مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه متوسط الميدان الألماني توني كروس رسالة لجماهير نادي ريال مدريد الإسباني، بالتزامن مع نهاية عقده مع فريق "الميرنغي"، الأحد، الموافق 30 يونيو/ حزيران الجاري.

ونشر كروس عبر حسابه على منصة إنستغرام لقطات مصورة تظهر الألقاب التي حققها مع نادي ريال مدريد، وعلّق قائلاً: "اليوم، هو يومي الأخير رسميا كلاعب مع النادي، أشعر بالغرابة، لكنني سأبقى واحداً منكم، و(سأبقى) ممتناً للأبد".

وفي وقت سابق، أعلن توني كروس اعتزاله لعبة كرة القدم، مع نهاية مشاركته في بطولة كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024، المقامة على الأراضي الألمانية في الوقت الحالي.

ووصل كروس مع رفاقه بمنتخب بلاده للدور ربع النهائي في بطولة اليورو، على أن يواجهوا الفائز من مباراة إسبانيا وجورجيا.

وكان توني كروس قد انضم لفريق "الميرنغي" عام 2014، وخاض معه 464 مباراة، وفاز بـ23 لقباً، منهم: دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني.

كما لعب النجم البالغ من العمر 34 عاماً في صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني، وتوّج معه ببعض الألقاب، منها: الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، وكأس السوبر، وظفر بلقب كأس العالم 2014 مع منتخب بلاده.