دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهر فيديو، متداول على منصة إكس (تويتر سابقًا)، قيام اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام، بحركة غير لائقة، على هامش مباراة بين منتخب بلاده ومنتخب سلوفاكيا، الأحد، وضمن منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

وكان بيلينغهام قد سجّل هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع 90+ من ضربة مقصية، ليتعادل الفريقان في النتيجة 1/1 وتذهب المباراة لشوطين إضافيين، قبل أن يحسمها منتخب "الأسود الثلاثة" لصالحه بهدفين لواحد.

بعد هدفه، قام جود بيلينغهام بحركة غير لائقة، وحينها زعم البعض أن متوسط الميدان أراد بحركته الإساءة لأفراد منتخب سلوفاكيا، الذين كانون يجلسون على دكة البدلاء، قبل أن ينفي اللاعب ذلك.

وكتب بيلينغهام عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا) ردًا على الفيديو المتداول: "(الحركة كانت) نكتة ذاتية تجاه بعض الأصدقاء المقربين الذين كانوا (متواجدين) في المباراة".

وأضاف: "لا شيء سوى احترام الطريقة التي لعب بها منتخب سلوفاكيا الليلة"، إذ حرص على الإشادة بأداء المنافس.

وضرب جود بيلينغهام (21 عامًا) ورفاقه موعدًا مع منتخب سويسرا في الدور ربع النهائي من بطولة اليورو.