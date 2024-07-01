دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدث موقف طريف بين اللاعب الإسباني لامين يامال وزميله نيكو ويليامز، على هامش مباراة بين منتخب بلادهما ومنتخب جورجيا، على أرض ملعب "راين أنرجي"، الأحد، ضمن منافسات دور الـ 16 من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

بعد نهاية المباراة بفوز منتخب إسبانيا بأربعة أهداف لواحد، أظهرت لقطات مصورة لامين يامال ونيكو ويليامز يلعبان ما يُعرف لدى البعض بـ "حجر - ورق - مقص"، وهي ملاعبة يدوية بين شخصين، لمعرفة من يمكنه الحصول على زجاجة المياه أولاً.

وكانت الغلبة في صالح نيكو ويليامز، وتحصل على زجاجة المياه في البداية ثمّ منحها للامين يامال.

وخلال المباراة، رقص اللاعبان معًا، احتفالاً بهدف نيكو ويليامز، الذي جاء في الدقيقة 75، بعد أن راوغ لاعب المنافس ثمّ سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء.