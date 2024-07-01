دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيخضع اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام لتحقيق تأديبي من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بعد قيامه بحركة "غير لائقة" خلال مباراة بين منتخب بلاده ومنتخب سلوفاكيا، الأحد الماضي.

وقال يويفا في بيان، الاثنين: "سيجري مفتش الأخلاقيات والانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقاً تأديبياً، بشأن انتهاك محتمل للقواعد الأساسية للسلوك اللائق من قِبل بيلينغهام، والذي يُزعم أنه حدث في نطاق هذه المباراة".

وكان بيلينغهام قد أحرز هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع 90+ من ضربة مقصية، ليتعادل الفريقان في النتيجة 1/1 وتذهب المباراة لشوطين إضافيين، قبل أن يحسمها منتخب "الأسود الثلاثة" لصالحه بهدفين لواحد، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة يورو 2024.

وبعد هدفه، قام جود بيلينغهام بحركة "غير لائقة"، وحينها زعم البعض أن اللاعب أراد بحركته الإساءة لأفراد منتخب سلوفاكيا، الذين كانون يجلسون على دكة البدلاء، قبل أن ينفي ذلك.

وكتب بيلينغهام عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقاً) ردًا على فيديو متداول يظهر ما قام به: "(الحركة كانت) نكتة ذاتية تجاه بعض الأصدقاء المقربين الذين كانوا (متواجدين) في المباراة".

وأضاف: "لا شيء سوى احترام الطريقة التي لعب بها منتخب سلوفاكيا الليلة"، إذ حرص على الإشادة بأداء المنافس.