"لقطة جدلية".. حكم يرفض مصافحة لاعب أمريكا بعد مواجهة الأوروغواي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش راضياً على قرارات طاقم حكام مباراة منتخب بلاده مع منتخب الأوروغواي، التي أقيمت على أرض ملعب " أروهيد"، فجر الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2024.

خلال المباراة، انفعل بوليسيتش (25 عاماً) غضباً على الحكم كيفن أورتيغا، اعتراضاً على بعض القرارات.

عقب المباراة التي انتهت بفوز منتخب الأوروغواي بهدف دون مقابل، توجّه كريستيان بوليسيتش نحو طاقم الحكام ومد يده لمصافحة الحكم كيفن أورتيغا، إلا أن الأخير تجاهله، رافضاً مصافحته.

وودّع بوليسيتش ورفاقه البطولة المقامة على أرضهم، إذ وقعوا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، على سلم ترتيب المجموعة الثالثة، خلف الأوروغواي وبنما.