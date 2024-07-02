بعد إقصاء بلجيكا من يورو 2024.. صحفي يثير غضب دي بروين بهذا السؤال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فقد اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين أعصابه عندما وجّه إليه أحد الصحفيين سؤالاً، عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

كان منتخب بلجيكا قد ودّع البطولة المقامة في ألمانيا من دور الـ16، بعد الخسارة من منتخب فرنسا بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "مركور شبيل أرينا"، الاثنين.

عقب المباراة، قال صحفي مخاطبًا دي بروين: "هل من الصعب أن الجيل الذهبي (لمنتخب بلجيكا) لم يصل إلى أي نهائي"، ليرد عليه اللاعب: "ما هو الجيل الذهبي؟".

وأجاب الصحفي: "(الجيل) الخاص بكم"، قبل أن يقول متوسط الميدان البلجيكي: "الخاص بكم؟..هل تعتقد أن فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وألمانيا ليس لديهم جيل ذهبي؟".

والتقطت عدسة الكاميرا كيفين دي بروين عند مغادرته للمنطقة الإعلامية المختلطة وهو يقول "غبي"، في إشارة إلى الصحفي الذي وجّه له هذا السؤال.