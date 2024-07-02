دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- افتتح اللاعب التركي ميريح ديميرال أهداف مباراة بين منتخب بلاده ومنتخب النمسا، التي تقام على أرض ملعب "ريد بول أرينا"، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

واحتاج ميريح ديميرال لـ57 ثانية فقط لتسجيل الهدف الأول لمنتخب تركيا، إذ سدد الكرة نحو المرمى من داخل منطقة الجزاء بعد أن ارتدت من لاعبي المنافس.

ويعد هدف ميريح ديميرال (26 عامًا)، الذي يلعب لنادي أهلي جدة السعودي، أسرع الأهداف في مرحلة خروج المغلوب في بطولة "اليورو" وثاني أسرع الأهداف بمختلف المراحل، على مر التاريخ.

في حال فوز منتخب تركيا، سيصل الفريق إلى الدور ربع النهائي في البطولة المقامة على الأراضي الألمانية، على أن يواجه منتخب هولندا الذي تجاوز منتخب رومانيا في ثمن النهائي.