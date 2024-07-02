دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفوّق منتخب البرتغال على منتخب سلوفينيا بركلات الترجيح بنتيجة 0/3، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "كومرتسبانك أرينا"، الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

وتأهل كريستيانو رونالدو ورفاقه إلى الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في ألمانيا، على أن يواجهوا منتخب فرنسا الذي تجاوز منتخب بلجيكا في ثمن النهائي.

في الشوط الإضافي الأول، تحصل منتخب البرتغال على ركلة جزاء، لكن رونالدو أخفق في ترجمتها إلى هدفٍ، إذ تصدى لها حارس مرمى المنافس، يان أوبلاك.

وشوهد كريستيانو رونالدو وهو يذرف الدموع بعد إهدار الركلة، في حين حاول زملاؤه تهدئته.

خلال ركلات الترجيح، نجح كريستيانو رونالدو في وضع الكرة في الشباك، ليوجّه الاعتذار للجماهير المتواجدة على المدرجات، بعد أن أضاع ركلة الجزاء أثناء المباراة.

وانتاب النجم البرتغالي فرحة عارمة بعد ابتسام ركلات الترجيح لمنتخب بلاده ومواصلة المشوار في البطولة.