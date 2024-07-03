"مواجهات مشتعلة".. إليكم جدول مباريات الدور ربع النهائي في يورو 2024

رياضة
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"مواجهات مشتعلة".. إليكم جدول مباريات الدور ربع النهائي في يورو 2024
Credit: OZAN KOSE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتهت منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024، المقامة في ألمانيا، وبلغ 8 منتخبات الدور ربع النهائي فيما ودعت 8 منتخبات أخرى البطولة.

الفرق المتأهلة: سويسرا، ألمانيا، البرتغال، فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، هولندا، تركيا.

الفرق المغادرة: إيطاليا، جورجيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، بلجيكا، الدنمارك، رومانيا، النمسا.

ونستعرض فيما يلي مباريات دور الثمانية، المقرر إقامتها في يومي 5 و6 يوليو/ تموز الجاري:

ألمانيا ضد إسبانيا.
فرنسا ضدالبرتغال.
إنجلترا ضد سويسرا.
هولندا ضدتركيا.

ويشار إلى أن منتخبي إسبانيا وألمانيا الأكثر فوزا بلقب بطولة اليورو، بواقع 3 مرات، بينما كان منتخب إيطاليا آخر الفائزين باللقب، إذ ظفر به في نسخة 2020.

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