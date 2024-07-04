حفيظ دراجي يرد على انتقاده بسبب طريقة التعليق على بكاء رونالدو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد المعلق الجزائري لقنوات "Bein Sports" حفيظ دراجي على الانتقادات التي تعرض لها بسبب تعليقه على بكاء رونالدو في مباراة البرتغال وسلوفينيا بدور الـ16 لكأس أمم أوروبا.

وكتب دراجي على "إكس"، تويتر سابقا: "لو تكرر التعليق على نفس المباراة لما ترددت في توقع مصيرها، والتكهن بنتيجتها، والتنبؤ بتسجيل أو تضييع رونالدو لركلة الجزاء، والتفاعل مع دموعه، من دون أي إنقاص أو تقليل من شأن اللاعب (البرتغالي) الذي يبقى أحد أساطير اللعبة في تاريخ كرة القدم".

وكان المعلق الجزائري قد تعرض لانتقادات من عدد من محبي اللاعب البرتغالي بعد تعليقه على مباراة البرتغال وسلوفينيا.

واعتبر بعض عشاق رونالدو أن دراجي "قلل" من لاعبهم المفضل بتعليقه على المباراة خصوصا بعد إهدار ركلة جزاء وبكاء اللاعب البرتغالي، وهو ما نفاه المعلق الجزائري بمنشوره.

وكانت البرتغال قد تجاوزت عقبة سلوفينيا بشق الأنفس بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بين المنتخبين، لتعبر إلى ربع النهائي حيث ستواجه منتخب فرنسا.