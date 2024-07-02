بكاء رونالدو.. شركة طيران تُعلق بشكل ساخر على اللقطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علقت شركة طيران "Ryan Air" بشكل ساخر على لقطة بكاء نجم البرتغال، كريستيانو رونالدو، بعد إهداره ركلة جزاء أمام سلوفينيا في دور الـ16 من كأس أمم أوروبا.

وأعادت صفحة الشركة على "إكس"، تويتر سابقا، نشر صورة رونالدو وهو يبكي بعد أن تصدى حارس سلوفينيا، يان أوبلاك، لركلة الجزاء التي نفذها في الشوط الإضافي الأول من المباراة.

وعلقت الشركة على الصورة بالقول: "عندما تنسى أن تُنهي إجراءات السفر الخاصة بك عبر الإنترنت".

وترك بعض محبي رونالدو ردودا ساخرة للشركة، إذ كتب أحدهم: "من الجيد أنه نسي إجراءات السفر حتى تستمر البرتغال لوقت أطول في البطولة"، وكتب آخر: "عندما تُدرك أنك مسافر على Ryan Air"، في حين استلطف آخرون منشور صفحة الشركة.

وكانت البرتغال قد نجحت بالتأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس أمم أوروبا بعد فوزها على سلوفينيا بركلات الترجيح بعد أن تعادل الفريقان سلبا في الأشواط الأصلية والإضافية.

وأهدر رونالدو ركلة جزاء عند الدقيقة 105 من عمر المباراة ليظهر وهو يبكي بعد ذلك، قبل أن يعود ويُسجل الركلة الترجيحية الأولى لمنتخب بلاده.

ولم يُسجل نجم نادي النصر السعودي أي هدف لحد الآن في هذه النسخة من كأس أمم أوروبا وقدم تمريرة حاسمة واحدة لبرونو فيرنانديز في مباراة تركيا بدور المجموعات.