(CNN) -- أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اللاعب التركي ميريح ديميرال لمباراتين بعد إشارة مثيرة للجدل قام بها المدافع خلال فوز منتخب بلاده على النمسا في دور الـ16 من كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

في تلك المباراة، سجّل ديميرال هدفين واحتفل بهما من خلال القيام بتحية تعرف باسم "تحية الذئب"، والتي ترتبط بجماعة "الذئاب الرمادية" اليمينية التركية المتطرفة.

وأعلن "يويفا" إيقاف المدافع، الذي يلعب لنادي أهلي جدة السعودي، قبل يوم واحد من مباراة منتخب تركيا مع منتخب هولندا، في الدور ربع النهائي.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه إن هيئة الاستئناف التابعة له اتهمت المدافع بـ"عدم الالتزام بالمبادئ العامة للسلوك، وانتهاك القواعد الأساسية للسلوك اللائق، واستخدام الأحداث الرياضية لمظاهر ذات طبيعة غير رياضية وتشويه سمعة كرة القدم".

بعد الفوز على منتخب النمسا، نشر ميريح ديميرال على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) صورة لنفسه وهو يقوم بالإشارة ذاتها، وعلّق قائلاً: "سعيد هو من يطلق على نفسه اسم الأتراك".

وقال للصحفيين عقب المباراة: "كان لدي احتفال محدد في ذهني هذا ما فعلته، الأمر يتعلق بالهوية التركية لأنني فخور جدًا بكوني تركياً، لقد شعرتُ بذلك على أكمل وجه بعد الهدف الثاني، لذا انتهى بي الأمر بفعل هذه الإشارة، أنا سعيد جداً لأنني فعلت ذلك".