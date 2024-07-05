بعد 44 مباراة.. إليكم ترتيب هدافي يورو 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتهت مرحلتي دور المجموعات ودور الـ16 من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) بنسختها الـ7 1 المقامة في ألمانيا.

وبعد خوض 44 مباراة بين 24 منتخبا اشتعل الصراع بين اللاعبين على صدارة ترتيب هدافي البطولة.

نستعرض فيما يلي ترتيب الهدافين:

الهولندي كودي غاكبو: 3 أهداف.

الألماني جمال موسيالا: 3 أهداف.

الجورجي جيورجيس ميكاوتادزي: 3 أهداف.

السلوفاكي إيفان شرانز: 3 أهداف.

الإنجليزي جود بيلينغهام: هدفان.

التركي ميريح ديميرال: هدفان.

الألماني كاي هافرتز: هدفان.

الإنجليزي هاري كين: هدفان.

الهولندي دونيل مالين: هدفان.

الروماني رازفان مارين: هدفان.

الإسباني فابيان رويز: هدفان.

الألماني نيكلاس فولكروج: هدفان.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو والتشيكي باتريك شيك حسما سباق جائزة الحذاء الذهبي في نسخة 2020 لصالحهما، إذ سدل كل واحد منهما 5 أهداف.