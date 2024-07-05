بعد 44 مباراة.. إليكم ترتيب هدافي يورو 2024

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بعد 44 مباراة.. إليكم ترتيب هدافي يورو 2024
Credit: TOBIAS SCHWARZ/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتهت مرحلتي دور المجموعات ودور الـ16 من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) بنسختها الـ7 1 المقامة في ألمانيا.

وبعد خوض 44 مباراة بين 24 منتخبا اشتعل الصراع بين اللاعبين على صدارة ترتيب هدافي البطولة.

نستعرض فيما يلي ترتيب الهدافين:

الهولندي كودي غاكبو: 3 أهداف.
الألماني جمال موسيالا: 3 أهداف.
الجورجي جيورجيس ميكاوتادزي: 3 أهداف.
السلوفاكي إيفان شرانز: 3 أهداف.

الإنجليزي جود بيلينغهام: هدفان.
التركي ميريح ديميرال: هدفان.
الألماني كاي هافرتز: هدفان.
الإنجليزي هاري كين: هدفان.
الهولندي دونيل مالين: هدفان.
الروماني رازفان مارين: هدفان.
الإسباني فابيان رويز: هدفان.
الألماني نيكلاس فولكروج: هدفان.

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وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو والتشيكي باتريك شيك حسما سباق جائزة الحذاء الذهبي في نسخة 2020 لصالحهما، إذ سدل كل واحد منهما 5 أهداف.

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