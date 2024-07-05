بعد 44 مباراة.. إليكم ترتيب هدافي يورو 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتهت مرحلتي دور المجموعات ودور الـ16 من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) بنسختها الـ7 1 المقامة في ألمانيا.
وبعد خوض 44 مباراة بين 24 منتخبا اشتعل الصراع بين اللاعبين على صدارة ترتيب هدافي البطولة.
نستعرض فيما يلي ترتيب الهدافين:
الهولندي كودي غاكبو: 3 أهداف.
الألماني جمال موسيالا: 3 أهداف.
الجورجي جيورجيس ميكاوتادزي: 3 أهداف.
السلوفاكي إيفان شرانز: 3 أهداف.
الإنجليزي جود بيلينغهام: هدفان.
التركي ميريح ديميرال: هدفان.
الألماني كاي هافرتز: هدفان.
الإنجليزي هاري كين: هدفان.
الهولندي دونيل مالين: هدفان.
الروماني رازفان مارين: هدفان.
الإسباني فابيان رويز: هدفان.
الألماني نيكلاس فولكروج: هدفان.
وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو والتشيكي باتريك شيك حسما سباق جائزة الحذاء الذهبي في نسخة 2020 لصالحهما، إذ سدل كل واحد منهما 5 أهداف.