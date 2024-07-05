دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خاض اللاعب الألماني توني كروس مباراته الأخيرة في مسيرته الكروية، عندما شارك في مباراة منتخب بلاده مع منتخب إسبانيا، على أرض ملعب "إم إتش بي أرينا"، الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من نهائيات يورو 2024.

وكان كروس ورفاقه قد خسروا من منتخب "الماتادور" بهدفين لواحد، ليضمن الأخير تأهله للدور نصف النهائي.

عقب صافرة النهاية، توجّه لاعبو منتخب إسبانيا وزملاؤه السابقين في نادي ريال مدريد، داني كارفاخال وناتشو وخوسيلو، نحو توني كروس، إذ حرصوا على مواساته ودعمه بعد الهزيمة.

وشوهد اللاعبين الأسبان وهم يتحدثون إلى كروس قبل أن يعانقوه، في حين أظهرت لقطات مصورة قيام الجماهير الإسبانية بتوجيه التحية لمتوسط الميدان الألماني بعد ظهوره للمرة الأخيرة في المستطيل الأخضر.

في مايو/ أيار الماضي، أعلن اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً أنه سيعتزل لعبة كرة القدم بعد المشاركة في كأس الأمم الأوروبية المقامة على الأراضي الألمانية.

وكان توني كروس قد انضم لنادي ريال مدريد عام 2014، وخاض معه 464 مباراة، وفاز بـ23 لقباً، منهم: دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني

كما لعب في صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني، وتوّج معه ببعض الألقاب، منها: الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، وكأس السوبر، وظفر بلقب كأس العالم 2014 مع منتخب بلاده.