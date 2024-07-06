دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُوفي أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر المصري، السبت، بعد تدهور حالته الصحية، عقب مرور قرابة 4 أشهر على تعرضه لأزمة قلبية في الملعب في مارس/ آذار الماضي.

يوم 11 من مارس، سقط أحمد رفعت على أرض الملعب مغشياً عليه، خلال مباراة فريقه مع نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وحينها دخل اللاعب للمستشفى وكشف الأطباء أنه قد "توقف قلبه لقرابة ساعة ونصف"، ليبدأ مرحلة شاقة من الصراع مع المرض، قبل أن يفارق الحياة.

من يكون أحمد رفعت؟

يبلغ من العمر 31 عاماً، إذ وُلد في 20 يونيو/ حزيران، ويبلغ طوله 1.78 متر، وينشط في خط المقدمة داخل المستطيل الأخضر، فيما وصلت قيمته السوقية إلى 900 ألف يورو (975 ألف دولار) وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".

لعب أحمد رفعت لأندية إنبي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري ومودرن فيوتشر في مصر، إضافة لنادي الوحدة الإماراتي.

وشارك في 211 مباراة مع مختلف الأندية، سجّل خلالها 46 هدفاً وقدم 40 تمريرة حاسمة.

وحقق لقب كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وكأس السوبر المصري.

على الصعيد الدولي، مثّل منتخب بلاده للمرة الأولى في أغسطس/ آب 2013.

ولديه 7 مباريات دولية، أحرز فيها هدفين وصنع واحداً.