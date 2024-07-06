دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي مودرن فيوتشر المصري، السبت، وفاة لاعب الفريق الأول بالنادي ومنتخب مصر، أحمد رفعت إثر تدهور حاد في حالته الصحية، بعد تعرض لوعكة منذ مارس/أذار الماضي.

وقال نادي مودرن فيوتشر في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر، إثر تدهور حاد في حالته الصحية".

وأضاف النادي في بيانه: "تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس/أذار 2024".

وختم نادي مودرن فيوتشر بيانه قائلا: "بقلوب يعتصرها الحزن، لا نملك إلا الرضا بأقدار الله. يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون".

وكان أحمد رفعت قد سقط على أرض الملعب مغشياً عليه، خلال مواجهة الفريق لنظيره الاتحاد السكندي في مارس الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وحينها سارع الجهاز الطبي لمعالجة اللاعب وسط حالة هلع في المستطيل الأخضر، قبل أن تدخل عربة الإسعاف ليتم نقله لإحدى المستشفيات.

في وقت سابق، قال نادي مودرن فيوتشر إن لاعبه أحمد رفعت قد عانى من توقف عضلة القلب لقرابة ساعة، مُشيراً إلى أن حالته الصحية غير مستقرة.

ومن جانبه، قال الاتحاد المصري لكرة القدم في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "ينعي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام، والمدير التنفيذي والعاملون، أحمد رفعت لاعب المنتخب الوطني ونادي مودرن سبورت، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

كما نعى النادي الأهلي المصري ورئيسه محمود الخطيب ومجلس إدارته "الكابتن أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت والمنتخب".

ومن جانبه، نعى نادي الزمالك ومجلس إدارته في منشور عبر حسابه الرسمي على "إكس"، وفاة لاعبه السابق أحمد رفعت.