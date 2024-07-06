السعودية.. النصر يوجه رسالة لرونالدو بعد إقصاء البرتغال من يورو 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه نادي النصر السعودي رسالة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد خروج منتخب بلاده من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

وودّع منتخب البرتغال البطولة المقامة في ألمانيا بنسختها السابعة عشر من الدور ربع النهائي، بعد تفوق منتخب فرنسا عليه بركلات الترجيح بنتيجة 3/5، عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي.

وقال فريق "العالمي" عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا): "نحن فخورون بك رونالدو، لقد بذلت كلّ مافي وسعك، ستظل بطلاً في قلوبنا، نحن خلفك".

كان اللاعب، البالغ من العمر 39 عامًا، قد شارك في اليورو للمرة السادسة، كأكثر اللاعبين مشاركة في البطولة، وقد قدّم تمريرة حاسمة واحدة في 5 مباريات لكنه عجز عن هزّ شباك المنافسين.