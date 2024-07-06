دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) مع لقطات مصورة من مباراة بين منتخب البرتغال ومنتخب فرنسا، التي أقيمت على أرض ملعب "فولكسبارك"، الجمعة، في الدور ربع النهائي من يورو 2024.

وكان منتخب "الديوك" تفوق على منتخب البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة 3/5، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتأهل منتخب فرنسا للدور نصف النهائي من بطولة اليورو المقامة على الأراضي الألمانية، على أن يلعب مع منتخب إسبانيا، فيما ودع منتخب البرتغال كأس الأمم الأوروبية.

وأظهرت لقطات حسرة النجم كريستيانو رونالدو وزميله بيبي وذرف الأخير للدموع، بعد نهاية مشوار منتخب بلادهما في البطولة، التي من المرجح أن تكون الأخيرة لهما.

فيما انتاب الفرنسي كيليان مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، ورفاقه فرحة عارمة.