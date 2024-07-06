بعد تأهل إنجلترا إلى نصف نهائي اليورو.. كيف جاء رد فعل الأمير ويليام؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات مصورة من حضور الأمير ويليام لمباراة بين منتخب إنجلترا ومنتخب سويسرا، السبت، ضمن الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

وتواجد أمير ويلز في مدرجات ملعب "مركور شبيل أرينا"، إذ حرص على دعم ومساندة منتخب "الأسود الثلاثة".

في الدقيقة 80 من زمن المباراة، كانت النتيجة تشير لتقدم منتخب سويسرا بهدف، قبل أن ينجح منتخب إنجلترا في إحراز هدف التعادل، لينتاب الأمير ويليام فرحة عارمة، إذ شوهد وهو يحتفل بالهدف ويصفق للاعبين.

وأظهرت لقطات أمير ويلز وهو يشعر بالتوتر خلال تنفيذ ركلات الترجيح، التي أسفرت عن فوز منتخب "الأسود الثلاثة" بنتيجة 3/5، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

وشعر الأمير ويليام بسعادة كبيرة بعد تأهل منتخب إنجلترا للدور نصف النهائي، في وقت سيواجه رفاق هاري كين الفائز من مباراة بين منتخبي هولندا وتركيا.