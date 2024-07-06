إنجلترا إلى نصف نهائي اليورو بعد تخطي سويسرا بركلات الترجيح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفوق منتخب إنجلترا على منتخب سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 3/5، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "مركور شبيل أرينا"، السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من نهائيات كأس الأمم الأوروبية.

في الشوط الأول، تبادل المنتخبان السيطرة على الكرة وخلق الفرص، لكنهما لم يشكلان خطورة على المرمى.

في الشوط الثاني، واصل الفريقان صناعة الهجمات، إلى أن نجح منتخب سويسرا في تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب بريل إيمبولو عند الدقيقة 75، قبل أن يعادل منتخب "الأسود الثلاثة" النتيجة بأقدام لاعبه بوكايو ساكا في الدقيقة 80.

وذهبت المباراة لشوطين إضافيين بعد استمرار التعادل 1/1، ثم لجأ المنتخبان لركلات الترجيح، والتي ابتسمت لمنتخب إنجلترا في نهاية المطاف.

وتأهل منتخب "الأسود الثلاثة" للدور نصف النهائي، على أن يواجه الفائز من مباراة بين منتخب هولندا ومنتخب تركيا.