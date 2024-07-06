يورو 2024: فرنسا تتجاوز عقبة البرتغال بركلات الترجيح.. وتضرب موعدا مع إسبانيا

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يورو 2024: فرنسا تتجاوز عقبة البرتغال بركلات الترجيح.. وتضرب موعدا مع إسبانيا
Credit: Lars Baron/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفوق منتخب فرنسا على منتخب البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة 3/5، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "فولكسبارك"، الجمعة، في الدور ربع النهائي من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

وكان المنتخبان تبادلا السيطرة على الكرة وخلق الفرص، لكنهما عجز عن هز الشباك خلال 90 دقيقة، ليلجأن إلى شوطين إضافيين.

واستمر التعادل في الشوطين الإضافيين، قبل أن يذهبان لركلات الترجيح، التي ابتسمت لمنتخب "الديوك".

وتأهل منتخب فرنسا للدور نصف النهائي، على أن يواجه منتخب إسبانيا الذي تجاوز منتخب ألمانيا في دور الثمانية، بهدفين لواحد.

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فيما انتهى مشوار كريستيانو رونالدو ورفاقه في البطولة بنسختها السابعة عشر والمقامة على الأراضي الألمانية.

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