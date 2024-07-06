ماذا فعل توماس مولر بعد إقصاء ألمانيا من يورو 2024؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شعر اللاعب الألماني توماس مولر بالحزن، بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024 بنسختها السابعة عشر.

كان منتخب ألمانيا قد خسر من منتخب إسبانيا بهدفين لواحد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "إم إتش بي أرينا"، الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

عقب المباراة، ظهرت علامات الإحباط والحسرة على توماس مولر (34 عاماً)، قبل أن يذرف الدموع، بعد نهاية مشوار منتخب "المانشافت" في اليورو.

وأصبحت ألمانيا أول منتخب يستضيف البطولة ويخرج من دور الثمانية، منذ اعتماد هذا الدور عام 1996.

فيما تأهل منتخب "الماتادور" للدور نصف النهائي، على أن يواجه الفائز من مباراة بين منتخب فرنسا ومنتخب البرتغال.