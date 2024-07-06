موقف "طريف" بين لاعب برتغالي وحكم في يورو 2024.. هذا ما حدث بينهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وقع موقف طريف بين اللاعب البرتغالي فيتينيا والحكم مايكل أوليفر، خلال مباراة بين منتخبي البرتغال وفرنسا، التي أقيمت على أرض ملعب "فولكسبارك"، الجمعة، في الدور ربع النهائي من يورو 2024.

فعند الدقيقة 56 من زمن المباراة، سقطت البطاقة الصفراء من مايكل أوليفر، قبل أن ينتبه فيتينيا لها ويتحصل عليها، ثم أعادها للحكم الإنجليزي.

وشكر مايكل أوليفر اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على فعله هذا.

وتفاعل بعض المتابعين مع هذا الموقف بشكل ساخر، إذ بدا اللاعب وكأنه يشهر البطاقة الصفراء بوجه الحكم.

وخسر منتخب البرتغال من منتخب فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 3/5، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتأهل منتخب "الديوك" للدور نصف النهائي، فيما انتهى مشوار منتخب البرتغال في البطولة، المقامة في ألمانيا.