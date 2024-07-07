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نشر الأحد ، 07 يوليو / تموز 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصلت منتخبات فرنسا وإسبانيا وهولندا وإنجلترا لنصف نهائي كأس الأمم الأوروبية (اليورو) بنسختها السابعة عشر، المقامة في ألمانيا.

وكانت هذه المنتخبات قد تغلبت على نظيرتها البرتغال وألمانيا وتركيا وسويسرا في دور الثمانية.

ويتواجد 4 لاعبين، يلعبون مع أندية سعودية، في الدور ما قبل النهائي، إليكم ما قدموه في البطولة:

نغولو كانتي

يعد متوسط ميدان نادي اتحاد جدة أحد العناصر البارزة في تشكيل منتخب فرنسا، وقد شارك في المباريات الخمس، وحقق جائزة أفضل اللاعب في المباراة في مناسبتين.

لم يسجل الأهداف ولم يصنعها، لكنه لعب دورًا مهمًا في خط الوسط.

إيميرك لابورت

ظهر مدافع نادي النصر في 4 مباريات مع منتخب إسبانيا، وساعد على نظافة شباك الفريق في مباراتين.

ناتشو

خاض المدافع المنضم حديثاً لنادي القادسية مباراتين مع منتخب إسبانيا، وساهم في عدم تلقي فريقه للأهداف في مباراة واحدة.

فاينالدوم

لم يتواجد لاعب وسط نادي الاتفاق في التشكيل الأساسي لمنتخب هولندا، لكنه شارك كبديلٍ في 3 مباريات.