دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ألمح اللاعب الإسباني ألفارو موراتا إلى أنه سيغادر صفوف نادي أتلتيكو مدريد، وأن بطولة كأس الأمم الأوروبية (اليورو) ستكون الأخيرة له مع منتخب بلاده.

كان موراتا قد ظهر في 5 مباريات لمنتخب بلاده في بطولة اليورو المقامة على الأراضي الألمانية بنسختها السابعة عشر، وهزّ الشباك مرة واحدة.

وسبق أن تعرض ألفارو موراتا لصافرات استهجان من الجماهير الإسبانية خلال مشاركته مع منتخبه، قبل انطلاق منافسات بطولة اليورو.

قال اللاعب في تصريحات لصحيفة "El Mundo" الإسبانية: "ربما تكون هذه البطولة (اليورو) بطولتي الأخيرة مع إسبانيا، إنه احتمال لا أريد التحدث عنه كثيرًا، ولكنه أمر محتمل"، وفقًا لموقع "يورو سبورت".

شوهد موراتا وهو يذرف الدموع بعد فوز منتخب إسبانيا على منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي، وحينها زعم البعض أن اللاعب بكى لتلقيه بطاقة صفراء لا احتفالاً بالفوز.

قال ألفارو موراتا: "قال الناس إنني أبكي على خط الملعب لأنني حصلتُ على بطاقة صفراء، ما هذا الهراء!..كنتُ أبكي من أجل بلدي، وأنا قائد الفريق، لا يمكنني أبداً انتقاد شخص يبكي بسبب ذلك، لكنني أتعرض للانتقاد، عندما قطعتُ يدي للفوز بالبطولة الأوروبية".

وأضاف: "أحاول الاستمتاع بهذه البطولة، الّتي قد تكون آخر مبارياتي مع المنتخب الوطني، ربما يفتقدونني ذات يوم، كلّ يوم تقترب لحظة الرحيل، ولهذا السبب أستمتع بها، ولهذا السبب أبكي، ولهذا السبب سأبكي مهما حدث بعد ذلك، سواء كان ذلك جيداً أو سيئاً".

وأوضح موراتا أن اللعب في الدوري الإسباني أمر صعب للغاية، قائلاً: "في إسبانيا من الصعب بالنسبة لي أن أكون سعيدًا، لا شك أنني أكثر سعادة خارج إسبانيا، لقد قلتُ ذلك عدة مرات، وفوق كلّ شيء، الناس يحترمونني في الخارج، في إسبانيا لا يوجد احترام لأي شيء أو لأي شخص".

وتابع: "لا أعرف ما إذا كان من الأفضل بالنسبة لي البقاء في إسبانيا، لقد قلتُ إنني أريد الفوز بالألقاب مع أتليتكو، ولكن بعد ذلك يتعيّن عليك أن تقرر ما إذا كان الأمر يستحق ذلك أم لا".