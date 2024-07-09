بسبب قضية وفاة أحمد رفعت.. استقالة وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت

(CNN) – تقدم رئيس مجلس إدارة نادي "مودرن سبورت"، وليد دعبس، الثلاثاء، باستقالته من رئاسة النادي نظرا لما وصفه بـ"التعرض لتشويه لشخصه ولكيان النادي" و"تحريف تصريحاته" في قضية وفاة اللاعب الدولي السابق أحمد رفعت.

ونشر نادي "فيوتشر" بيانا عبر صفحته الرسمية قال فيه إن رئيس النادي تقدم باستقالته بسبب ما تعرض له من "تشويه لشخصه ولكيان النادي وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل".

وأعلن النادي أيضا في البيان أن ملاك الحصص الحاكمة للشركة قرروا "التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع".

وأكد النادي في البيان حرص مجلس إدارته المستقيل على "تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار السيد وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادي اعتبارا من سبتمبر 2023".

وأعرب النادي في البيان عن أنه فوجئ بتصريحات وكيل أحمد رفعت لوسائل إعلامية، وقوله إن النادي "لم يساند اللاعب أو أسرته" وأضاف النادي في البيان قائلا إن هذه التصريحات تناولتها وسائل الإعلام و"أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي" لافتا إلى أن "حملة إعلامية شرسة ليس لها هدف سوى تشويه كيان نادي مودرن سبورت ورئيسه" بدأت منذ تلك اللحظة رغم إشادة اللاعب الراحل بالفريق في آخر ظهور إعلامي له، حسبما جاء في البيان.

وأشار بيان النادي إلى وجود "مؤامرة دُبرت لمحاولة النيل من النادي وخلق خصومة وعداء بين رئيس النادي وأسرة الراحل أحمد رفعت"، وفقا للبيان.

واتهم البيان بعض الإعلاميين بـ"تحريف تصريحات رئيس النادي" "رغم وضوحها" وإصرار مجلس الإدارة على "توضيح حقيقة الأمر والدفاع عن كيان النادي وعلى الإشادة بأخلاقيات اللاعب وأسرته احتراما وتقديرا لهم"، حسبما ذكر البيان.

وكان دعبس قد ظهر مؤخرا عبر إحدى وسائل الإعلام المصرية ونفى أنه قال إن عقد رفعت فُسخ مع نادي الوحدة الإماراتي لسبب أخلاقي مشيرا إلى أنه قال: "لا تعليق" عند سؤاله عن الأمر.

وأكد البيان مجددا على أن "موقف نادي مودرن سبورت واضح منذ اليوم الأول وأن تصريحات رئيس النادي واضحة حول دماثة خلق اللاعب وحسن تربيته والإشادة به وبنبوغه الرياضي وهو الأمر الذي فوجئنا أيضا بتحريفه وتأويله ومحاولة تفسيره بصورة غير صحيحة للي ذراع الحقيقة الدامغة"، وفقا للبيان.

وأردف النادي قائلا في البيان إن دعبس ومنذ توليه إدارة كرة القدم في النادي علم بوجود "مخالفة تخص المرحوم أحمد رفعت فيما يتعلق بتغيبه عن التجنيد، فاستدعاه على الفور وشكل لجنة قانونية على أعلى المستويات لفحص الأمر وانتهت إلى ضرورة تسليم اللاعب نفسه إلى الشرطة العسكرية لوجود قضية محررة ضده تخص هذا الشأن",

وأشار النادي إلى أنه تمت إحالة رفعت للمحاكمة وحضر معه فريق قانوني واتخذ النادي الإجراءات الازمة "وصولا إلى تقديم النادي التماسا بالعفو عنه"، ولفت إلى أن السلطة المختصة اكتفت بالحكم على اللاعب بالسجن لمدة شهرين وتم تنفيذ الحكم بجهاز الرياضة التابع للقوات المسلحة وأشار إلى أن النادي طلب الإشراف على تدريبات اللاعب للحفاظ على لياقته البدنية وروحه المعنوية مشيرا إلى أن اللاعب تدرب بشكل منفرد مع فريق طلائع الجيش إلى أن أُخلي سبيله وعاد إلى فريقه وأشار النادي إلى أنه حرص على "ٍسرية التحقيقات الخاصة بالشأن العسكري وفقا للقانون"، حسبما جاء في البيان.

وأكد النادي أن رفعت "لم يشتك من أي أزمة صحية" قبل سقوطه بسبب أزمة قلبية في مباراة الاتحاد الإسكندري، مشيرا إلى أن رئيس النادي رافق اللاعب إلى المستشفى مع عدد من مسؤولي النادي وكلف فريقا طبيا بإنقاذ اللاعب قبل أن يُقرر الفريق الطبي نقله إلى مستشفى وادي النيل حيث رافقه رئيس النادي الذي "لم يغادر حتى الاطمئنان على استقرار حالته الصحية" وأبدى استعداده لتحمل نفقة علاجه في الخارج بحال استدعى الأمر، وفقا للبيان.

وأعلن نادي مودرن فيوتشر المصري، السبت، وفاة لاعب الفريق الأول بالنادي ومنتخب مصر، أحمد رفعت إثر تدهور حاد في حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة منذ مارس/آذار الماضي.

وأثارت قضية وفاته جدلا واسعا في مصر وذلك بسبب ظهوره في برنامج تلفزيوني قبل وفاته بفترة وحديثه عن تعرضه لـ"الظلم" من جانب بعض المسؤولين في الرياضة المصرية.