دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه نجم التنس، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، ردا قاسيا لمن قال إنهم "قللوا من احترامه" خلال مباراة دور الـ16 من بطولة ويمبلدون، الإثنين.

وقال دجوكوفيتش بعد المباراة: "إلى أولئك الذين اختاروا ألا يُظهروا احتراما للاعب، وفي هذه الحالة أنا... تصبحون على خير".

وتابع اللاعب الصربي ردا على حديث المذيع الذي قال له إنه يعتقد إنهم كانوا يشجعون خصمه هولغر رون ولم يقصدوا التقليل من احترامه، قائلا: "بلى لقد فعلوا ذلك.. وأنا لا أتقبلها... كلا... كلا... كلا".

وأضاف دجوكوفيتش: "أعلم أنهم كانوا يشجعون رون لكن هذا مجرد عذر لإطلاق صيحات استهجان ضدي، اسمعوا، أنا أشارك بجولات التنس منذ 20 عاما، لذلك ثقوا أنني أعلم جميع الخدع وأعلم كيف تسير... لا بأس، لا بأس... أنا أُركز على الأشخاص المحترمين الذين يُظهرون احتراما والذين دفعوا ثمن التذكرة للقدوم وحضور المباراة ويحبون التنس ويٌقدرون التنس والمجهود الذي يبذله اللاعب هنا".

وتابع "دجوكو": "لقد لعبت بأجواء أكثر عدائية صدقوني... لن تؤثروا علي يا رفاق".

وكان اللاعب الصربي قد تفوق على الدنماركي رون في دور الـ16 بثلاث مجموعات مقابل لا شيء ليضرب موعدا في ربع النهائي مع الأسترالي، أليكس دي مينور.