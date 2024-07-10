السعودية.. هكذا تفاعل نادي النصر مع بلوغ لاعبه لابورت نهائي يورو 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص نادي النصر السعودي على تهنئة لاعبه الإسباني إيميرك لابورت، بعد بلوغ منتخب بلاده لنهائي كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024، المقامة في ألمانيا.

كان منتخب إسبانيا تغلّب على منتخب فرنسا بهدفين لواحد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أليانز أرينا"، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وكتب فريق "العالمي" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لابورت إلى المباراة النهائية، ألف مبروك لنجم النصر الإسباني الفوز والتأهل لنهائي أمم أوروبا".

كما هنأ حساب دوري "روشن" السعودي الثنائي الإسباني، ناتشو ولابورت، عقب تأهلهما برفقة زملائهما للمشهد الختامي من بطولة اليورو بنسختها الـ17.

كتب حساب دوري "روشن": "تهانينا، للاعبي المنتخب الإسباني ناتشو ولابورت بعد تأهل منتخب بلادهم إلى نهائي يورو 2024".

وكان ناتشو انضم لنادي القادسية السعودي في الآونة الأخيرة، قادمامن نادي ريال مدريد الإسباني.