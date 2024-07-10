إسبانيا تبلغ نهائي يورو 2024 بعد فوزها على فرنسا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز المنتخب الإسباني على نظيره الفرنسي بهدفين لواحد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أليانز أرينا"، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

كان منتخب "الديوك" افتتح أهداف المباراة عند الدقيقة الـ9، عبر كرة رأسية من اللاعب راندال كولو مواني.

وأحرز لامين يامال هدف التعادل لمنتخب "الماتادور" عند الدقيقة 21، إذ سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك منتخب فرنسا، ثم جاء الهدف الثاني بعد مرور 4 دقائق، بخطأ من لاعب المنافس، جول كوندي، إذ وضع الأخير الكرة في مرماه.

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب "الديوك" إحراز هدف التعادل، إذ صنع عددا من الفرص، لكن منتخب إسبانيا استطاع الحفاظ على شباكه ليحقق الفوز بنتيجة 1/2.

وتأهل منتخب "الماتادور" للمباراة النهائية في بطولة اليورو بنسختها الـ17، المقامة في ألمانيا، على أن يواجه الفائز من مباراة بين منتخبي إنجلترا و هولندا.