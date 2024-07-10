دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصف كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا، مشاركته في بطولة كأس الأمم الأوروبية (اليورو) بنسختها السابعة عشر، المقامة في ألمانيا، بـ "الفاشلة".

كان منتخب "الديوك" قد خسر من منتخب إسبانيا بهدفين لواحد، ضمن الدور نصف النهائي، ليودّع مبابي ورفاقه البطولة.

في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت"، قال كيليان مبابي: "في كرة القدم إما أن تكون جيداً أو لا تكون جيداً، أنا لم أكن جيداً، لقد فشلتُ في البطولة، كنتُ أريد الفوز باللقب".

وأضاف: "سأذهب الآن في إجازة، وسأستريح جيداً، وسوف يفيدني ذلك كثيراً، ثمّ سأستعد لبدء حياة جديدة، هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن عليّ القيام به".

ارتدى اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً قناع الوجه خلال مشاركته في منافسات اليورو، بسبب تعرضه لكسر في الأنف في مباراة بين منتخب فرنسا ومنتخب النمسا.

قال مبابي: "أما القناع؟ فقد سئمتُ منه، فلم أستطع الرؤية بشكل جيد به، تحدثتُ إلى الطبيب وأخبرني أن أتخذ القرار كرجل ولا أشعر بالندم على ذلك".

ماذا قدّم كيليان مبابي في البطولة؟

لعب 5 مباريات بمقدار 464 دقيقة، أمام منتخبات النمسا وبولندا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا، في حين غاب عن مباراة أمام منتخب هولندا في دور المجموعات بسبب معاناته من الإصابة.

سجّل هدفاً واحداً من علامة الجزاء في مرمى منتخب بولندا، وقدم تمريرتين حاسمتين.

بلغت سرعته القصوى 36.5 كم/ ساعة، بينما بلغت المسافة المقطوعة 42.7 كم.