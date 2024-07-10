أول لقاء بين محمد صلاح ومدرب ليفربول الجديد.. والنادي يعلّق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التحق النجم المصري محمد صلاح بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، للمشاركة في تحضيرات "الريدز" استعداداً للموسم المقبل 2025/2024.

ونشر نادي ليفربول عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر التحاق صلاح بالفريق في مركز أكسا للتدريبات، بعد أن أنهى عطلته الصيفية.

وأظهرت لقطة مصورة لقاء محمد صلاح بالمدير الفني الجديد لنادي ليفربول، أرني سلوت، وعلّق فريق "الريدز" قائلاً: "الملك، القائد".

ومن المقرر أن يخوض صلاح (32 عاماً) برفقة زملائه بعض المباريات الودية في إطار الإعداد للموسم القادم.

في موسم 2024/2023، شارك النجم المصري في 44 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 25 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة.