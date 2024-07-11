ماذا طلب الملك تشارلز من منتخب إنجلترا قبيل نهائي يورو 2024؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، على توجيه رسالة تهنئة لمنتخب إنجلترا، بعد بلوغه نهائي كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024، المقامة في ألمانيا.

وكان منتخب "الأسود الثلاثة" قد تغلب على نظيره الهولندي بهدفين لواحد في الدور نصف النهائي، ليصل إلى المشهد الختامي من البطولة بنسختها الـ17.

وحسم منتخب إنجلترا الفوز لصالحه في الوقت المحتسب بدل الضائع، إذ سجّل الهدف الثاني في الدقيقة 91 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.

ونشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) رسالة من ملك بريطانيا، جاء فيها: "أود أنا وزوجتي أن ننضم إلى كل أفراد عائلتنا في تقديم أطيب التهاني لكم على التأهل إلى نهائي بطولة اليورو، وإرسال أطيب تمنياتنا لكم بالتوفيق في مباراة يوم الأحد".

وطلب الملك من منتخب "الأسود الثلاثة" أن تشهد المباراة النهائية من اليورو "درجة أقل من الدراما"، قائلا: "إذا كان بإمكاني أن أشجعكم على تحقيق الفوز قبل الحاجة لأي أهداف عجيبة في اللحظة الأخيرة، أو دراما أخرى من ركلات الترجيح، أنا متأكد من أن الضغوط على ضربات قلب الأمة وضغط الدم ستخفف إلى حد كبير، حظا سعيدا إنجلترا".

ويلتقي رفاق هاري كين مع منتخب إسبانيا في النهائي، المقرر إقامته على أرض الملعب الأولمبي في برلين، الأحد المقبل.