في "الوقت القاتل".. إنجلترا تفوز على هولندا وتبلغ نهائي يورو 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز منتخب إنجلترا على نظيره الهولندي بهدفين لواحد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

كان منتخب "الطواحين" افتتح أهداف المباراة عبر لاعبه تشافي سيمونز عند الدقيقة السابعة، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأحرز اللاعب هاري كين هدف التعادل لمنتخب "الأسود الثلاثة" من علامة الجزاء، في الدقيقة 21، ليخيم التعادل 1/1 على نتيجة الشوط الاول.

في الشوط الثاني، صبت الأفضلية في صالح منتخب إنجلترا، إذ صنع عددا من الفرص، إلى أن نجح اللاعب أولي واتكينز في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 90+، من تسديدة داخل الصندوق، ليحقق منتخب "الأسود الثلاثة" الفوز بنتيجة 1/2.

وتأهل منتخب إنجلترا للمباراة النهائية من بطولة اليورو، على أن يواجه منتخب إسبانيا.