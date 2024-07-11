في "الوقت القاتل".. إنجلترا تفوز على هولندا وتبلغ نهائي يورو 2024

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
في "الوقت القاتل".. إنجلترا تفوز على هولندا وتبلغ نهائي يورو 2024
Credit: Alex Grimm/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز منتخب إنجلترا على نظيره الهولندي بهدفين لواحد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

كان منتخب "الطواحين" افتتح أهداف المباراة عبر لاعبه تشافي سيمونز عند الدقيقة السابعة، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأحرز اللاعب هاري كين هدف التعادل لمنتخب "الأسود الثلاثة" من علامة الجزاء، في الدقيقة 21، ليخيم التعادل 1/1 على نتيجة الشوط الاول.

في الشوط الثاني، صبت الأفضلية في صالح منتخب إنجلترا، إذ صنع عددا من الفرص، إلى أن نجح اللاعب أولي واتكينز في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 90+، من تسديدة داخل الصندوق، ليحقق منتخب "الأسود الثلاثة" الفوز بنتيجة 1/2.

وتأهل منتخب إنجلترا للمباراة النهائية من بطولة اليورو، على أن يواجه منتخب إسبانيا.

قد يهمك أيضاً

إسبانيا تبلغ نهائي يورو 2024 بعد فوزها على فرنسا

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.