دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة ما فعله جود بيلينغهام، لاعب منتخب إنجلترا، مع لاعبي منتخب هولندا، بعد مباراة المنتخبين التي أقيمت على أرض ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من يورو 2024.

وكان منتخب "الأسود الثلاثة" قد فاز على منتخب "الطواحين" بهدفين لواحد، ليبلغ المباراة النهائية من كأس الأمم الأوروبية بنسختها السابعة عشر.

عقب صافرة النهاية وقبل أن يبدأ بيلينغهام الاحتفال بالفوز مع الجماهير، المتواجدة في المدرجات، صافح متوسط الميدان الإنجليزي لاعبي منتخب هولندا وعانقهم، إذ حرص على مواساتهم ودعمهم بعد نهاية مشوارهم في البطولة.

ومن المقرر أن يواجه جود بيلينغهام (21 عاما) ورفاقه منتخب إسبانيا في النهائي، المقرر إقامته على أرض الملعب الأولمبي في برلين، الأحد المقبل.